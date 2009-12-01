наводнение в Венеции

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Уровень воды поднялся на 131 сантиметр, затопив все тротуары и площади города

Передвигаться по нему теперь можно только по специальным дощатым настилам и понтонам. Однако эта ситуация совсем не пугает многочисленных туристов, которые вооружившись резиновыми сапогами бродят по чарующим улочкам старого города.

В венецианской лагуне вода достаточно часто поднимается на метр выше нормы. Обычно это происходит зимой и осенью, в период приливов. Однако подъем воды более чем на 120 см грозит затоплением города. В прошлом году местные власти подтвердили, что рассматривают план по поднятию каждого здания на метр.