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Наводнение в Венеции

01 декабря 2009 09:04
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Уровень воды поднялся на 131 сантиметр, затопив все тротуары и площади города [10 фото]

Передвигаться по нему теперь можно только по специальным дощатым настилам и понтонам. Однако эта ситуация совсем не пугает многочисленных туристов, которые вооружившись резиновыми сапогами бродят по чарующим улочкам старого города.

В венецианской лагуне вода достаточно часто поднимается на метр выше нормы. Обычно это происходит зимой и осенью, в период приливов. Однако подъем воды более чем на 120 см грозит затоплением города. В прошлом году местные власти подтвердили, что рассматривают план по поднятию каждого здания на метр.

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

наводнение в Венеции

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