Белорус в «Невском экспрессе»: «Скорые» начали подъезжать через полтора часа

Удар небольшой силы, искры за окном и ожидание в течение 40 минут – вот что рассказывает о подрыве Сергей Федоров.

Пострадавшего белоруса, который находился в «Невском экспрессе», сегодня искали по российским больницам и дипломаты, и журналисты. Сначала информация прошла о том, что гомельчанин 1977 года рождения госпитализирован в Тверской области, а во второй половине дня стало известно, что он находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. В приемных покоях медики твердили – белоруса у нас нет. Впрочем, быть его там и не могло.

Сергей Федоров, пассажир «Невского экспресса»:

- Я не знаю, откуда появилась информация о том, что я в больнице. Я за помощью вообще не обращался. Я жив-здоров, никаких последствий нет.

Путаница произошла по нескольким причинам – количество пострадавших около 100 человек, а пассажиров с фамилией Федоров и инициалами С.В. в поезде находилось несколько. Гражданин Беларуси Сергей Федоров родился в Архангельской области, два года проживает в Санкт-Петербурге, а в Москве был в командировке. Билет на «Невский экспресс» купил на место 27 в 11-ом вагоне, пассажиры которого не пострадали.

Удар небольшой силы, искры за окном и ожидание в течение 40 минут – вот что рассказывает о подрыве Сергей Федоров.

Сергей Федоров, пассажир «Невского экспресса»:

- По первой информации от проводников — какая-то поломка. Через некоторое время узнали, что последние вагоны сошли с рельс. Паники не было. Картина такая: пострадавшие, перевернутые вагоны. Где-то через полтора часа начали подъезжать «скорые».

Сегодня Минздрав России назвал число жертв аварии «Невского экспресса» — 26 человек. В больницах по-прежнему остаются 90 пострадавших, почти каждый четвертый в тяжелом состоянии.

Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

- В Петербурге - 74 человека на стационарном лечении, 18 было отпущено домой. Была проведена судебно-медицинская экспертиза 24 человек, один человек пока не опознан.

В МВД России составили фотороботы двух подозреваемых в организации теракта. Кроме этого, милиция нашла предполагаемую базу террористов. Она располагалась в одном из деревенских домов неподалеку от места взрыва. По распоряжению министра внутренних дел России Рашида Нургалиева на направлении Москва – Санкт-Петербург организована дополнительная охрана дорожных путей.