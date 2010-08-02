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Наводнение в Пакистане: число жертв на северо-западе страны выросло до 1,5 тысяч

02 августа 2010 13:04
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И эта цифра может увеличиться, так как спасателям пока не удается добраться до некоторых отдаленных регионов страны.

Более миллиона жителей остались без крова. В районах стихийных бедствий введен режим чрезвычайной ситуации. В спасательных операциях задействованы военные вертолеты и катера. Медики опасаются, что наводнение может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. В стране уже зафиксировали несколько случаев холеры. Напомним, что наводнение в Пакистане признано самым масштабным за последние 80 лет.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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