Наводнение в Пакистане: число жертв на северо-западе страны выросло до 1,5 тысяч

И эта цифра может увеличиться, так как спасателям пока не удается добраться до некоторых отдаленных регионов страны.

Более миллиона жителей остались без крова. В районах стихийных бедствий введен режим чрезвычайной ситуации. В спасательных операциях задействованы военные вертолеты и катера. Медики опасаются, что наводнение может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. В стране уже зафиксировали несколько случаев холеры. Напомним, что наводнение в Пакистане признано самым масштабным за последние 80 лет.