Наводнение в Германии: уровень воды поднимается со скоростью 20 см/ч, размыто 40% сельхозугодий

Новости Германии. Тревожная ситуация в Германии. Под ударом стихии оказались южные федеральные земли. Почти полностью затоплены несколько городов, проводится эвакуация. Добровольцы вместе со спасателями возводят защитные дамбы.

Уже размыто 40% всех сельскохозяйственных угодий Германии, подтоплены десятки городов. Больше всего пострадала Бавария. Дунай вышел из берегов. По улицам передвигаться можно только вплавь. Уровень воды поднимается со скоростью 20 сантиметров в час.

Власти заявляют, если дожди не прекратятся, в Баварии следует ждать самого страшного наводнения за последние 100 лет. В прогнозе на ближайшие дни опять дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.