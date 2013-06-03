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Наводнение в Германии: уровень воды поднимается со скоростью 20 см/ч, размыто 40% сельхозугодий

03 июня 2013 06:44
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Новости Германии. Тревожная ситуация в Германии. Под ударом стихии оказались южные федеральные земли. Почти полностью затоплены несколько городов, проводится эвакуация. Добровольцы вместе со спасателями возводят защитные дамбы.

Уже размыто 40% всех сельскохозяйственных угодий Германии, подтоплены десятки городов. Больше всего пострадала Бавария. Дунай вышел из берегов. По улицам передвигаться можно только вплавь. Уровень воды поднимается со скоростью 20 сантиметров в час.

Власти заявляют, если дожди не прекратятся, в Баварии следует ждать самого страшного наводнения за последние 100 лет. В прогнозе на ближайшие дни опять дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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