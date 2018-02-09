«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая

Новости Беларуси. Распространение крупной партии насвая пресекли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре был задержан 27-летний мужчина.

Несмотря на то, что молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, незаконную деятельность он не только не остановил, но и увеличил обороты. Правоохранители обнаружили у него 290 килограммов насвая. Запрещенное вещество мужчина хранил в металлическом контейнере недалеко от реки Припять.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:



Данная партия насвая массой 290 килограммов – первая в этом году. Можно отметить, что за весь прошлый год пограничной службой задержано около 300 килограммов некурительного табака. Происхождение всех крупных партий – рынки российской столицы.

Задержанный мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения оперативников. Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона.