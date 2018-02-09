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«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая

09 февраля 2018 15:01
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Новости Беларуси. Распространение крупной партии насвая пресекли белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре был задержан 27-летний мужчина.

«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая-1

«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая-3

Несмотря на то, что молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, незаконную деятельность он не только не остановил, но и увеличил обороты. Правоохранители обнаружили у него 290 килограммов насвая. Запрещенное вещество мужчина хранил в металлическом контейнере недалеко от реки Припять.

«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая-6

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Данная партия насвая массой 290 килограммов – первая в этом году. Можно отметить, что за весь прошлый год пограничной службой задержано около 300 килограммов некурительного табака. Происхождение всех крупных партий – рынки российской столицы.

Задержанный мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения оперативников. Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона.

«Насвай он планировал сбывать на территории мозырского региона». Что известно о 27-летнем мужчине, хранившем 290 кг насвая-9

Задержанный передан в Мозырское РОВД. Милиция устанавливает обстоятельства дела.

# происшествия # Наркотики # Фотофакт # Антон Бычковский

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