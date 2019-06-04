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«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно

04 июня 2019 17:01
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Новости Беларуси. В Гродно стаффордширский терьер покусал 7-летнюю девочку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл на глазах десятков прохожих в летнем кафе. Теперь ребёнок проходит курс лечения от бешенства и общается с психологами. Причем собака и ее хозяин уже не первый раз становится героем подобного скандала. Минувшей зимой пес напал на первоклассника. Так возможно ли найти управу на хозяина и его агрессивного питомца?   

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-1

"Мне было очень больно, когда меня собака укусила".    

7-летняя Полина левша, но теперь писать этой рукой она не может – болит место укуса, образовалась гематома, отчётливо виден след от собачьего клыка.   

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-4

Сегодня вместе с мамой и братом они пришли в парк на аттракционы. Положительные эмоции для девочки – плюс к лекарствам, чтобы поскорее забыть тот роковой день.   

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-7

Да, я проходила, и она меня укусила.   
Просто так напала?   
– Да.  
Ты вообще её не трогала?  
– Не трогала.  

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-10

Юлия Новик, мама:  
Сейчас дочке назначили курс антибиотиков, 6 вакцин против бешенства. Со вчерашнего дня у неё начался нервный тик, она опять начала глазом моргать.    

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-13

Всё произошло в этом летнем кафе. Жаркий день. Девочка взяла у мамы деньги на разливной квас и с друзьями пошла в палатку. В это время за столиком на улице сидел мужчина с собакой. Ни с того ни с сего пёс набросился на мимо проходящего ребёнка.    

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-16

Вероника, продавец летнего кафе:  
Моя напарница рассказывала, что намордник был у собаки тряпичный, хотя собака бойцовая. Девочка проходила мимо пса, погладить его не пыталась, просто пёс на неё напал.   
 

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-18

После инцидента мужчина просто встал и ушёл. Извиниться перед пострадавшими пришлось уже после, когда неравнодушные прохожие вызвали милицию.   
 

Марина Белко, официальный представитель Октябрьского РОВД Гродно:
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причинённых повреждений, опрашиваются очевидцы произошедшего, а также выясняется, на законных ли основаниях собака находилась в жилом доме. 

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-21

Выяснилось, что эта собака уже мелькала в милицейских сводках. Телеканал СТВ зимой делал сюжет о нападении стаффордширского терьера на 7-летнего мальчика. Тогда пса выгуливал без намордника сын хозяина. Нам удалось снять и саму собаку по кличке Джексон. После резонансного случая хозяину назначили лишь штраф (подробнее здесь).      

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-24

Мы вновь встретились с мамой пострадавшего ребёнка Натальей, которая показала, какие у него шрамы остались в области глаза и носа. И это уже результат после лазерной коррекции.   

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-27

Наталья, мама пострадавшего мальчика:
Дело РОВД отправило в прокуратуру, затем мы уже через нашего адвоката узнали, что у них был совет по профилактике и всё.     

Стафф покусал ребёнка в Гродно. Понять и простить или усыпить? Мнения мамы, хозяйки и кинолога

После зимнего инцидента хозяин записался вместе с собакой на кинологические курсы. Однако посетил лишь одно занятие. Сейчас животное изъяли у семьи на карантин в ветеринарную станцию. Но соседи не строят иллюзий – так было и в прошлый раз. После чего собаку вновь вернули в семью.    

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-30

Мне реально страшно за своих детей. И эта собака агрессивная, ненормальная. Хозяин примерно такой же.

«Намордник был у собаки тряпичный». Что известно о новом нападении стаффа в Гродно-33

Мнение хозяина узнать не удалось – соседи говорят, после происшествия он куда-то уехал с семьей. Родители пострадавших школьников намерены искать правду в суде. И речь здесь совсем не о деньгах. А чтобы их детям больше никогда не довелось увидеть собачий оскал.    

# Нападение # происшествия # Марина Белко # Юлия Новик # Полина Новик # Фотофакт

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