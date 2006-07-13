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Пожар в гродненском костеле св. Франциска Ксаверия

13 июля 2006 12:02
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В результате возгорания ночью с 12 на 13 июля в Гродненском костеле св. Франциска Ксаверия поврежден алтарь и часть пола, а также храмовая утварь. Звонок в пожарную службу поступил от сторожа. Фарный котел в Гродно построен в 1705 году, он представляет историческую ценность. Это один из старейших и красивейших католических храмов в республике. На его освящении присутствовали Петр I и Август II. В прошлом костел и монастырь были самыми богатыми в Речи Посполитой. Они занимали целый квартал в центральной части города. Площадь храма около 1800 квадратных метров, высота около 50 метров. Сейчас выясняются причины пожара, а также ущерб, причиненный храму.
# происшествия

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