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На туристическом судне в Эгейском море взорвалась самодельная ракета для фейерверков. 1 человек погиб, 5 ранены

07 октября 2012 13:10
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Новости Греции. Причиной взрыва на греческом туристическом судне в Эгейском море стала самодельная ракета для фейерверков. Версия о теракте полностью отклонена.

В ходе расследования выяснилось, что взрыв произошел на судне во время праздника, когда один из гостей поджог самодельную ракету. Один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.

Все пострадавшие – иностранцы. Их личности и гражданство пока устанавливается. По данному факту ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

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