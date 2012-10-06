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Шторм сорвал кровлю с Софийского собора в Полоцке (фото)

06 октября 2012 16:29
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Новости Беларуси. Сегодня сильный шторм сорвал 300 кв метров кровли Софийского собора в Полоцке. Минувшей ночью в Беларуси порывы ветра достигали более 15 метров в секунду. Максимальное значение в Полоцке — 28 метров в секунду. Удар стихии был нанесен, в основном, по Витебской  области, но были обесточены несколько населенных пунктов в Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Ветер нередко сносит кровлю с культовых сооружений. Так, в ночь с 11 на 12 сентября 2011 года кровля Всехсвятского храма в Паттайе (Таиланд) пострадала от шквального ветра во время шторма. Религиозные здания также страдают не только от стихии, но и от рук вандалов. Например, в Мозыре вандалы разгромили храм Сергия Радонежского.

В городе создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Территория у памятника очищена. Поврежденные места крыши уже покрыты пленкой, чтобы защитить внутреннее убранство храма и его уникальный орган.

В Софийском соборе на протяжении последних лет идет реконструкция.  Испытания сильным ветром отремонтированные несущие конструкции выдержали.

# происшествия # Ураганы

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