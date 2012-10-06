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Бывшего камердинера Папы Римского осудили на 1,5 года за кражу документов

06 октября 2012 15:03
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Новости Италии. В Ватикане несколько часов назад вынесли приговор по делу о хищении личных бумаг папы Римского. Обвиняемый, уже бывший камердинер Бенедикта XVI-го, получил 1,5 года тюремного заключения, кроме того, он должен будет оплатить судебные издержки.

Пауло Габриэле арестовали в мае: жандармы нашли в его доме личные вещи понтифика, но главное - более 80 ящиков с секретными документами.  Позже некоторые из бумаг попали в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава службы печати Святого престола, отец Федерико Ломбарди, заявил, что вероятность помилования Пауло Габриэле очень велика, но когда и как это произойдет, неизвестно.

# происшествия # Религия # Папа Римский

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