Бывшего камердинера Папы Римского осудили на 1,5 года за кражу документов

Новости Италии. В Ватикане несколько часов назад вынесли приговор по делу о хищении личных бумаг папы Римского. Обвиняемый, уже бывший камердинер Бенедикта XVI-го, получил 1,5 года тюремного заключения, кроме того, он должен будет оплатить судебные издержки.

Пауло Габриэле арестовали в мае: жандармы нашли в его доме личные вещи понтифика, но главное - более 80 ящиков с секретными документами. Позже некоторые из бумаг попали в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава службы печати Святого престола, отец Федерико Ломбарди, заявил, что вероятность помилования Пауло Габриэле очень велика, но когда и как это произойдет, неизвестно.