На озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними детьми отдыхали на берегу водоёма. Во время купания малыш был вместе со своей мамой.

В момент происшествия женщина также едва не утонула, но смогла выбраться на берег. Ребёнка спасти не удалось.

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Летом 2019 года в Лунинецком районе женщина отдыхала на пляже вместе с подругами и ребёнком сестры.