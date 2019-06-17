На озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними детьми отдыхали на берегу водоёма. Во время купания малыш был вместе со своей мамой.
В момент происшествия женщина также едва не утонула, но смогла выбраться на берег. Ребёнка спасти не удалось.
Выясняются причины и обстоятельства трагедии.
Летом 2019 года в Лунинецком районе женщина отдыхала на пляже вместе с подругами и ребёнком сестры.
Мальчик утонул – подробнее здесь.