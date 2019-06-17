Прямой эфир

На озере Белое в Бешенковичском районе утонул двухлетний ребёнок

17 июня 2019 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе на озере Белое погиб двухлетний ребёнок.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, несколько витеблян с малолетними детьми отдыхали на берегу водоёма. Во время купания малыш был вместе со своей мамой.  

В момент происшествия женщина также едва не утонула, но смогла выбраться на берег. Ребёнка спасти не удалось.  

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.  

Летом 2019 года в Лунинецком районе женщина отдыхала на пляже вместе с подругами и ребёнком сестры. 

Мальчик утонул – подробнее здесь.  

# Утопления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Подозреваются в мошенничестве с недвижимостью. В Витебске задержаны пять человек
17 июня 2019 13:03

Подозреваются в мошенничестве с недвижимостью. В Витебске задержаны пять человек

Жительница Дзержинска обвиняется в убийстве 31-летнего мужчины
17 июня 2019 11:22

Жительница Дзержинска обвиняется в убийстве 31-летнего мужчины

На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт
17 июня 2019 09:15

На ликёро-водочном заводе в Ивановском районе вспыхнул спирт