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На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание

08 июня 2019 09:18
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Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла взорвалась газовоздушная смесь. Строение было разрушено.  

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание-1

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Пожар в результате случившегося не начался, никто не пострадал. Выясняется причина взрыва.  

На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание-4

Фото: Гродненское ОУМЧС  

Весной 2019 года в Солигорском районе взорвалась котельная. 

В момент происшествия кочегар заготавливал на улице дрова – подробнее здесь.  

# Взрыв # происшествия

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