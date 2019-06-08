На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание

Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».
По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла взорвалась газовоздушная смесь. Строение было разрушено.
Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».
По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла взорвалась газовоздушная смесь. Строение было разрушено.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Пожар в результате случившегося не начался, никто не пострадал. Выясняется причина взрыва.
Фото: Гродненское ОУМЧС
Весной 2019 года в Солигорском районе взорвалась котельная.
В момент происшествия кочегар заготавливал на улице дрова – подробнее здесь.