На территории «Мостовдрева» взрывом разрушено одноэтажное здание

Новости Беларуси. Вечером 7 июня в Гродненской области произошёл взрыв на предприятии ОАО «Мостовдрев».

По сведениям Гродненского ОУМЧС, в одноэтажном блочном здании аварийного слива масла взорвалась газовоздушная смесь. Строение было разрушено.