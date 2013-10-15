На станции метро «Немига» под поезд прыгнул 58-летний минчанин. Мужчина погиб

Новости Беларуси. В минском метро под поездом погиб человек. Трагедия произошла полдень на станции «Немига». По предварительным данным, мужчина сам спрыгнул на рельсы. 58-летний минчанин скончался на месте.

К слову, столичная подземка 15 октября замирала дважды. Еще утром в районе станции «Октябрьская» на 10 минут был остановлен состав. Как оказалось, из-за технической неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня в 11 часов 44 минуты на станции метро «Немига» под приходящий электропоезд, который двигался в направлении станции метро «Каменная горка», прыгнул мужчина. прибывшие на место медики констатировали его смерть. По предварительной информации, он таким образом покончил жизнь самоубийством.

Движение на этой линии останавливалось на 6 минут. Было остановлено с 11:46 до 11:52, после этого восстановлено.