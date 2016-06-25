В Шкловском районе утонул 17-летний парень

Новости Беларуси. Тело 17-летнего юноши обнаружили в двух метрах от берега.



По факту происшествия следователи проводят проверку.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:

Работниками ОСВОД в 04-50 25.06.2016 в 2 метрах от берега на глубине 1,5 метра был обнаружен утонувший 1999 г.р., житель деревни Староселье Шкловского района. Проверку по факту происшествия проводит Шкловский межрайонный отдел следственного комитета.