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В Шкловском районе утонул 17-летний парень

25 июня 2016 12:49
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Новости Беларуси. Тело 17-летнего юноши обнаружили в двух метрах от берега.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС:
Работниками ОСВОД в 04-50 25.06.2016 в 2 метрах от берега на глубине 1,5 метра был обнаружен утонувший 1999 г.р., житель деревни Староселье Шкловского района. Проверку по факту происшествия проводит Шкловский межрайонный отдел следственного комитета.

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# происшествия # Утопления

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