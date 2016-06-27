«Их обнаружили в яме реки, глубиной около 2,5 метров»: СК о гибели трех подростков в Лельчицком районе

Новости Беларуси. Трагедия на реке Ствига произошла в минувшие выходные.



В субботу после обеда два родных брата отправились с приятелем на рыбалку. С собой взяли рыболовную сеть и сменную одежду. Вечером ребята домой не вернулись – родители забили тревогу.

Тела подростков без признаков жизни обнаружили в яме реки, глубина которой – 2,5 метров.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Лельчицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели троих жителей деревни Дзержинск, тела которых были обнаружены в воскресенье в реке Ствига. Жители деревни обнаружили их в яме реки, глубиной около 2,5 метров. В ходе осмотра места происшествия, а также тел погибших, не установлено признаков, указывающих на совершение в отношении них противоправных действий. Умершие находились в рабочей одежде и обуви. В 100 метрах ниже по течению реки от места обнаружения тел найдены бредень и сумка для рыбы. Следов от кострища и пикника в районе предполагаемой ловли рыбы не обнаружено.

Утопление – основная версия произошедшего.

Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.