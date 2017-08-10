Пьяный эксгибиционист был задержан на вокзале в Гродно

Новости Беларуси. Нетрезвого эксгибициониста задержали в Гродно.

На днях 30-летний гродненец в здании железнодорожного вокзала демонстрировал гражданам свои половые органы. По информации УВД Гродненского облисполкома, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нарушитель порядка был задержан, и в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи «Хулиганство». Ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет.