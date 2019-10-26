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На пожаре в Слониме погибла хозяйка горевшего дома

26 октября 2019 14:19
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Новости Беларуси. 25 октября около восьми утра в Слониме по улице Садовой произошло загорание в трёхквартирном доме. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели потушили пожар, после чего под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружили тело. Предположительно, погибшей является хозяйка дома. 

Огнём уничтожено имущество в квартире, повреждены кровля и перекрытие. 

Причина пожара выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. 

На предыдущей неделе в Октябрьском районе горел жилой дом. 

Погибли женщина и мужчина – здесь подробности

# Пожар # происшествия

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