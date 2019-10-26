На пожаре в Слониме погибла хозяйка горевшего дома

Новости Беларуси. 25 октября около восьми утра в Слониме по улице Садовой произошло загорание в трёхквартирном доме.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, прибывшие спасатели потушили пожар, после чего под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружили тело. Предположительно, погибшей является хозяйка дома.

Огнём уничтожено имущество в квартире, повреждены кровля и перекрытие.

Причина пожара выясняется. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

На предыдущей неделе в Октябрьском районе горел жилой дом.