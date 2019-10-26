В Могилёве женщина оформляла кредиты на подруг и тратила их деньги

Новости Беларуси. В Могилёве находящаяся в декретном отпуске женщина оформляла кредиты на банковские карточки подруг и тратила деньги по своему усмотрению.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, за помощью к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что её приятельница попросила помочь ей заключить договор с одним из банков города об использовании банковской карточки.

Затем подозреваемая взяла кредит в размере 2,5 тысяч рублей, не сказав об этом подруге, которой принадлежала карточка. Когда потребовалось выплачивать кредит, женщина начала всячески увиливать. После этого потерпевшая обратилась в милицию.

Подозреваемой является 22-летняя могилёвчанка, которая находится в декретном отпуске. Выяснилось, что она поступила аналогичным образом с ещё одной подругой, оформив на неё кредит в размере тысячи рублей. Забрав деньги, фигурантка прекратила общение со второй потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На прошлой неделе в Могилёве был задержан мужчина, который подозревался в мошенничестве.