На пожаре в Щучинском районе погиб 56-летний мужчина

Как сообщает МЧС, 26 мая около 16 часов в деревне Новый Двор произошел пожар в двухквартирном доме. Возгорание привело к гибели жильца – 56-летний хозяин одной из квартир был найден под обломками здания мертвым.

В момент пожара сын погибшего находился в сарае. Услышав крики отца, он попытался залезть в окно, но не смог из-за сильного задымления. Жена хозяина квартиры была на работе, отсутствовали и соседи. Причина пожара устанавливается. По одной из версий возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.