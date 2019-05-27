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На пожаре в Щучинском районе погиб 56-летний мужчина

27 мая 2019 12:14
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Новости Беларуси. В Щучинском районе при пожаре погиб 56-летний мужчина.  

Как сообщает МЧС, 26 мая около 16 часов в деревне Новый Двор произошел пожар в двухквартирном доме. Возгорание привело к гибели жильца – 56-летний хозяин одной из квартир был найден под обломками здания мертвым.  

На пожаре в Щучинском районе погиб 56-летний мужчина-1

Фото: МЧС

Квартира погибшего почти полностью уничтожена огнем – кровля, имущество и перекрытия дома. Кровля соседней квартиры частично повреждена.  

На пожаре в Щучинском районе погиб 56-летний мужчина-4

Фото: МЧС

В момент пожара сын погибшего находился в сарае. Услышав крики отца, он попытался залезть в окно, но не смог из-за сильного задымления. Жена хозяина квартиры была на работе, отсутствовали и соседи. Причина пожара устанавливается. По одной из версий возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.  

В середине мая в Березинском районе отец спас сына во время пожара (читать далее).   

# Пожар # происшествия

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