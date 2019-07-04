Прямой эфир

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме

04 июля 2019 08:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Глубокском районе на пожаре погиб мужчина, пробравшийся в чужой дом.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили открытое горение дома и двух хозпостроек. В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС под обломками обнаружили тело 38-летнего мужчины.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Когда личность погибшего была установлена, выяснилось, что гражданин проживал вместе с матерью в другом доме того же населённого пункта. В здание, где позже начался пожар, мужчина проник самовольно.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём повреждены кровли и стены строений, а также находившееся внутри имущество.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

63-летний владелец дома в момент происшествия находился в Поставах, где проживает постоянно. Горевший дом мужчина использовал в качестве дачи.  

На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме-10

Фото: Витебское ОУМЧС  

Причины и обстоятельства загорания выясняются.  

Весной 2019 года в Берёзовском районе случился пожар в четырёхквартирном доме.  

Погиб человек – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
По предварительной информации причиной взрывов 3 июля оказались некачественные боеприпасы российского происхождения
04 июля 2019 07:57

По предварительной информации причиной взрывов 3 июля оказались некачественные боеприпасы российского происхождения

СК рассматривает четыре версии ЧП в Минске
04 июля 2019 07:14

СК рассматривает четыре версии ЧП в Минске

Министр здравоохранения рассказал о самочувствии пострадавших во время салюта в Минске
04 июля 2019 06:29

Министр здравоохранения рассказал о самочувствии пострадавших во время салюта в Минске