На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме

Новости Беларуси. В Глубокском районе на пожаре погиб мужчина, пробравшийся в чужой дом. По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили открытое горение дома и двух хозпостроек. В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС под обломками обнаружили тело 38-летнего мужчины.

Фото: Витебское ОУМЧС

Когда личность погибшего была установлена, выяснилось, что гражданин проживал вместе с матерью в другом доме того же населённого пункта. В здание, где позже начался пожар, мужчина проник самовольно.

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём повреждены кровли и стены строений, а также находившееся внутри имущество.

Фото: Витебское ОУМЧС

63-летний владелец дома в момент происшествия находился в Поставах, где проживает постоянно. Горевший дом мужчина использовал в качестве дачи.

Фото: Витебское ОУМЧС