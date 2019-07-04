На пожаре в Глубокском районе мужчина погиб в чужом доме
Новости Беларуси. В Глубокском районе на пожаре погиб мужчина, пробравшийся в чужой дом.
По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили открытое горение дома и двух хозпостроек. В ходе ликвидации пожара подразделения МЧС под обломками обнаружили тело 38-летнего мужчины.
Когда личность погибшего была установлена, выяснилось, что гражданин проживал вместе с матерью в другом доме того же населённого пункта. В здание, где позже начался пожар, мужчина проник самовольно.
Огнём повреждены кровли и стены строений, а также находившееся внутри имущество.
63-летний владелец дома в момент происшествия находился в Поставах, где проживает постоянно. Горевший дом мужчина использовал в качестве дачи.
Причины и обстоятельства загорания выясняются.
Весной 2019 года в Берёзовском районе случился пожар в четырёхквартирном доме.
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