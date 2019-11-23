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На пожаре в Минске спасены двое мужчин, они госпитализированы

23 ноября 2019 14:03
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Новости Беларуси. 23 ноября около шести утра в Минске из огня были спасены двое мужчин. 

По сведениям Минского ГУМЧС, пожар случился на третьем этаже девятиэтажки, которая располагается по улице Байкальской. Прибывшие спасатели выяснили, что горят вещи в однокомнатной квартире. 

На пожаре в Минске спасены двое мужчин, они госпитализированы -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Подразделения МЧС обнаружили на полу 63-летнего отца хозяина квартиры и его 57-летнего знакомого. Мужчин вынесли через дверь и передали медикам. Спасённые были госпитализированы. 

У старшего мужчины термоингаляционная травма; острое отравление продуктами горения; ожоги лица, левой кисти, нижней трети голени, обеих стоп 2-3 степени (18%) и алкогольная интоксикация. У младшего – термоингаляционная травма 3 степени; отравление продуктами горения; ожог головы, шеи, верхних конечностей, туловища 2-4 степени (70%). 

На пожаре в Минске спасены двое мужчин, они госпитализированы -4

Фото: Минское ГУМЧС 

Пожар был потушен к половине седьмого утра. Огнём повреждено имущество, закопчена квартира. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. 

На неделе в Городокском районе произошёл пожар в частном доме. 

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# Пожар # происшествия

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