На МКАД лихач во время погони врезался в столб, спасатели извлекли из салона водителя и ежа
Новости Беларуси. В Минске продолжают выяснять подробности громкого ДТП. Авария произошла на пересечение проспекта Независимости и МКАД.
Поздно вечером молодой водитель уходил от преследования ГАИ, не справился с управлением и влетел в столб.
Кроме него в автомобиле находилась девушка, которая самостоятельно выбралась из машины. А вот виновника ДТП пришлось освобождать при помощи специнструмента.
Александр Попко, официальный представитель МГУ МЧС:
Буквально через несколько минут спасатели прибыли к месту происшествия, вырезали молодого человека, который находился за рулем и в полуобморочном состоянии с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу скорой помощи. По внешним признакам предположительно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Спасателям удалось вызволить из автомобиля еще одного пассажира.
Под сиденьем они нашли ежика, который, к слову, не пострадал. Его выпустили на волю.
Еще одно громкое ДТП произошло в Минске (подробнее здесь). Инспектор всеми силами пытался остановить нарушителя:
зацепившись за дверь, сотрудник ГАИ проехал около 400 метров.
Водитель оказался сильно пьян. Когда его попросили предъявить документы, он резко начал движение. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.