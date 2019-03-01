На пожаре в Каменецком районе были спасены 70 телят

Новости Беларуси. 28 февраля около пяти утра в деревне Волкоставец Каменецкого района загорелся телятник.

По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар начался в кирпичном подсобном помещение, которое пристроено к откормочному комплексу. В телятнике находились 70 телят в возрасте до двух лет. Все животные были выведены наружу.

Пламенем уничтожена кровля пристройки, повреждены перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Здание откормочного комплекса повреждений не получило.

Причина загорания выясняется.

На неделе в Гродно произошёл пожар в офисно-административном здании.