На пожаре в Каменецком районе были спасены 70 телят

Новости Беларуси. 28 февраля около пяти утра в деревне Волкоставец Каменецкого района загорелся телятник.
По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар начался в кирпичном подсобном помещение, которое пристроено к откормочному комплексу. В телятнике находились 70 телят в возрасте до двух лет. Все животные были выведены наружу.
Пламенем уничтожена кровля пристройки, повреждены перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Здание откормочного комплекса повреждений не получило.
Причина загорания выясняется.
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