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На пожаре в Каменецком районе были спасены 70 телят

01 марта 2019 06:29
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Новости Беларуси. 28 февраля около пяти утра в деревне Волкоставец Каменецкого района загорелся телятник.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, пожар начался в кирпичном подсобном помещение, которое пристроено к откормочному комплексу. В телятнике находились 70 телят в возрасте до двух лет. Все животные были выведены наружу.  

Пламенем уничтожена кровля пристройки, повреждены перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Здание откормочного комплекса повреждений не получило.  

Причина загорания выясняется.  

На неделе в Гродно произошёл пожар в офисно-административном здании.  

Огнём был уничтожен солярий – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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