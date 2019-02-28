Две минские школьницы попытались тайно уехать в Литву

Новости Беларуси. Побег по-взрослому. Двух пропавших школьниц отыскали невредимыми в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение об исчезновении поступило в милицию ночью 27 февраля. Взволнованные родители рассказали, что не могли связаться с детьми более 4 часов.

Оказалось, девочек отвели на танцы, но после занятий они не вышли к назначенному времени.

Лилиана Жиленкова, официальный представитель Партизанского РУВД:

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что девочки действительно ушли с танцев раньше. Школьницы направлялись в сторону вокзала.

В результате оперативных мероприятий девочки были обнаружены на станции метро «Грушевка» и переданы около 3 часов ночи родителям.