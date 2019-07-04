По предварительной информации причиной взрывов 3 июля оказались некачественные боеприпасы российского происхождения

Новости Беларуси. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло накануне. По данным следствия 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. В результате разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации причиной взрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения. Тем не менее, следователи в настоящее время отрабатывают и другие версии произошедшего. Назначен ряд экспертиз.