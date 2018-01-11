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Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник

11 января 2018 10:42
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Новости Беларуси. В Минске разыскивают 10-летнего школьника.

По информации УВД администрации Ленинского района столицы, Соколовский Даниил 10 января вышел из школы №24 в Минске. Куда направился ребенок – неизвестно.

Сейчас о его местонахождении нет никакой информации.

Мальчик мог пропасть из-за конфликта в школе – читайте далее.

Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник-1

Как сообщают правоохранители, ребенок ранее уже уходил из дома. Его находили в торговых центрах.  По словам мальчика, он любит смотреть на витрины.

Мальчик был одет в коричневую шапку с рисунком, белый шарф, темно-серую куртку ниже пояса с капюшоном, синие брюки и болоньевые сапоги с белыми и красными полосами.

Рост Даниила составляет примерно 155 сантиметров. Волосы короткие темно-русые, глаза – карие.

# происшествия # Пропавшие люди # Фотофакт # Даниил Соколовский

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