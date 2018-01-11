Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник

Новости Беларуси. В Минске разыскивают 10-летнего школьника.
По информации УВД администрации Ленинского района столицы, Соколовский Даниил 10 января вышел из школы №24 в Минске. Куда направился ребенок – неизвестно.
Сейчас о его местонахождении нет никакой информации.
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Как сообщают правоохранители, ребенок ранее уже уходил из дома. Его находили в торговых центрах. По словам мальчика, он любит смотреть на витрины.
Мальчик был одет в коричневую шапку с рисунком, белый шарф, темно-серую куртку ниже пояса с капюшоном, синие брюки и болоньевые сапоги с белыми и красными полосами.
Рост Даниила составляет примерно 155 сантиметров. Волосы короткие темно-русые, глаза – карие.