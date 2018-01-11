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СК о пожаре в Стайках: По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

11 января 2018 11:30
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Новости Беларуси. Трагический случай в Борисовском районе. Минувшей ночью здесь в огне погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасателям стало известно о пожаре в деревне Стайки, дом горел открытым пламенем. Пожар унес жизни 49-летнего хозяина усадьбы и еще четырех мужчин.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по результатам проведенной доследственной проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение смерти по неосторожности».

СК о пожаре в Стайках: По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем -1

Точные причины трагедии установит следствие. На месте происшествия работают оперативники совместно с экспертами.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области # Татьяна Белоног

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