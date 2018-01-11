СК о пожаре в Стайках: По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

Новости Беларуси. Трагический случай в Борисовском районе. Минувшей ночью здесь в огне погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасателям стало известно о пожаре в деревне Стайки, дом горел открытым пламенем. Пожар унес жизни 49-летнего хозяина усадьбы и еще четырех мужчин.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по результатам проведенной доследственной проверки Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение смерти по неосторожности».