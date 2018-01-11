Прямой эфир

18 лет колонии и 140 тысяч компенсации: убийце молодой матери вынесен приговор

11 января 2018 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Суд вынес приговор убийце минчанки Татьяны Курсевич.

Как сообщает БЕЛТА, суд приговорил 32-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу родственников убитой женщины. Сумма компенсации составляет 140 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, тайном хищении имущества и хищении личных документов.

18 лет колонии и 140 тысяч компенсации: убийце молодой матери вынесен приговор-1

На автомобиль и дом подсудимого в Вилейском районе наложен арест. Это имущество может быть использовано в качестве выплаты суммы морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 32-летняя девушка пропала в середине ноября 2016 года. Тело женщины обнаружили закопанным в сарае через несколько недель. Оказалось, что между Татьяной Курсевич и ее сожителем произошла ссора, в результате которой мужчина ударил женщину руками, ногами и топором. В момент преступления дома находился 7-летний сын погибшей.

Тело убитой мужчина закопал около своего дома в Вилейском районе – здесь подробнее.

# происшествия # Убийство # Татьяны Курсевич

Другие новости рубрики

Все новости
СК о пожаре в Стайках: По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем
11 января 2018 11:30

СК о пожаре в Стайках: По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник
11 января 2018 10:42

Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник

Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход
11 января 2018 10:18

Под колёсами троллейбуса в Гомеле погиб пешеход