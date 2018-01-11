18 лет колонии и 140 тысяч компенсации: убийце молодой матери вынесен приговор

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, тайном хищении имущества и хищении личных документов.

Как сообщает БЕЛТА, суд приговорил 32-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в пользу родственников убитой женщины. Сумма компенсации составляет 140 тысяч рублей.

На автомобиль и дом подсудимого в Вилейском районе наложен арест. Это имущество может быть использовано в качестве выплаты суммы морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 32-летняя девушка пропала в середине ноября 2016 года. Тело женщины обнаружили закопанным в сарае через несколько недель. Оказалось, что между Татьяной Курсевич и ее сожителем произошла ссора, в результате которой мужчина ударил женщину руками, ногами и топором. В момент преступления дома находился 7-летний сын погибшей.