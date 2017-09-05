На пешеходном переходе в Пинске сбили пенсионерку и ее внучку

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, автомобиль наехал на пенсионерку и ребенка, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

Новости Беларуси. Утром во вторник, 5 сентября, на улице Центральной в Пинске произошло ДТП.

71-летняя женщина и ее 4-летняя внучка были доставлены в больницу. Ребенка вскоре отпустили домой, а пенсионерка осталась под наблюдением специалистов.

За рулем автомобиля находился мужчина из Пинска, которому было 30 лет. По факту аварии будет проведена проверка.