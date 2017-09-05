Падение остановки в Минске: девушка выписана, одного пострадавшего готовят к операции

Новости Беларуси. Одна из пострадавших в результате обрушения остановочного павильона в Минске выписана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один человек остается под наблюдением медиков. Его готовят к операции. Об этом 5 сентября сообщили в больнице скорой помощи.

Накануне сильный ветер повалил остановку по улице Янки Брыля. Три человека получили травмы. Двое были госпитализированы.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Один пациент был госпитализирован с более тяжелыми повреждениями. С повреждением головы, мягких тканей и переломом плечевой кости, который требует оперативного вмешательства. В настоящее время состояние больного средней степени тяжести.