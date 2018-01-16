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Под Волковыском заснувший водитель Volkswagen стал виновником ДТП

16 января 2018 12:47
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Новости Беларуси. Два Volkswagen столкнулись утром 15 января возле деревни Плебановцы в Волковысском районе. 

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 43-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в посёлок Красносельский. По предварительным данным, мужчина уснул за рулём. Автомобиль выехал на встречную полосу, по которой ехал микроавтобус Volkswagen. Произошло столкновение. 

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Микроавтобус съехал в кювет и упал на бок.

В результате лобового столкновения травмы получил водитель Tiguan. Пострадавшего госпитализировали с переломами.

Осенью прошлого года на МКАД водитель легковушки уснул за рулём и врезался в грузовик – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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