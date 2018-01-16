Под Волковыском заснувший водитель Volkswagen стал виновником ДТП

Новости Беларуси. Два Volkswagen столкнулись утром 15 января возле деревни Плебановцы в Волковысском районе.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 43-летний водитель Volkswagen Tiguan ехал в посёлок Красносельский. По предварительным данным, мужчина уснул за рулём. Автомобиль выехал на встречную полосу, по которой ехал микроавтобус Volkswagen. Произошло столкновение.

Оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Микроавтобус съехал в кювет и упал на бок.

В результате лобового столкновения травмы получил водитель Tiguan. Пострадавшего госпитализировали с переломами.