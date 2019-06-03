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Установлен подозреваемый по делу об утоплении ребенка в колодце в Калинковичском районе

03 июня 2019 13:11
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Новости Беларуси. 30 апреля в Калинковичском районе ребёнок утонул в колодце. Установлен подозреваемый.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, в деревне Замостье 3-летний мальчик гулял на улице. В определённый момент малыш взобрался на щит из деревянных досок, который накрывал частично заполненный водой колодец.  Под весом ребёнка доски треснули, мальчик упал в колодец и не смог выбраться.  

В данной деревне колодцы находятся на балансе КУП «Коммунальник Калинковичский». Возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность» в отношении мастера участка «Бобровичи».  

Расследование уголовного дела продолжается.  

Ранее сообщалось, что в Калинковичском районе ребёнок играл со сверстниками в прятки и пропал из виду.  

Тело мальчика нашли в колодце – здесь подробности.  

# Гибель детей # происшествия

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