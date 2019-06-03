Установлен подозреваемый по делу об утоплении ребенка в колодце в Калинковичском районе

Новости Беларуси. 30 апреля в Калинковичском районе ребёнок утонул в колодце. Установлен подозреваемый.

Как сообщает УСК по Гомельской области, в деревне Замостье 3-летний мальчик гулял на улице. В определённый момент малыш взобрался на щит из деревянных досок, который накрывал частично заполненный водой колодец. Под весом ребёнка доски треснули, мальчик упал в колодец и не смог выбраться.

В данной деревне колодцы находятся на балансе КУП «Коммунальник Калинковичский». Возбуждено уголовное дело по статье «Служебная халатность» в отношении мастера участка «Бобровичи».

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Калинковичском районе ребёнок играл со сверстниками в прятки и пропал из виду.