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«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси

03 июня 2019 14:26
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Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивал Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов в нашей стране.

Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске.

«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси-1

Дмитрий Медведев, заместитель начальника отдела НЦБ Интерпола в Беларуси:
Данная гражданка входила в состав международной преступной группы, которая занималась хищениями денежных средств с использованием компьютерной техники на территории многих городов Республики Беларусь.

«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси-4

Злоумышленники на банкоматах устанавливали скрытые видеокамеры и скиммеры – накладки на картоприемники – а после копировали информацию с магнитных полос и ПИН-коды. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги.

Женщина находилась в розыске около трех лет и скрывалась в Евросоюзе. При пересечении границы ее задержали румынские пограничники. За совершенные преступления подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси-7

# Кража # происшествия # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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