«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси
Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивал Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов в нашей стране.
Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол
Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске.
Дмитрий Медведев, заместитель начальника отдела НЦБ Интерпола в Беларуси:
Данная гражданка входила в состав международной преступной группы, которая занималась хищениями денежных средств с использованием компьютерной техники на территории многих городов Республики Беларусь.
Злоумышленники на банкоматах устанавливали скрытые видеокамеры и скиммеры – накладки на картоприемники – а после копировали информацию с магнитных полос и ПИН-коды. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги.
Женщина находилась в розыске около трех лет и скрывалась в Евросоюзе. При пересечении границы ее задержали румынские пограничники. За совершенные преступления подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.