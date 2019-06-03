«Входила в состав международной преступной группы». Гражданка Молдовы обвиняется в серии краж из банкоматов в Беларуси

Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивал Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов в нашей стране.

Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске.