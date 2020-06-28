Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске

Новости Беларуси. Причины гибели рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского расследует Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что под землей мужчины проводили строительные работы. Без сознания их обнаружили вечером 26 июня.

Из колодца спасатели извлекли троих человек без сознания. Двое из них умерли. Ещё один их коллега был доставлен в больницу. У него черепно-мозговая травма.