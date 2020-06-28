Прямой эфир

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске

28 июня 2020 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Причины гибели рабочих в кабельном колодце на проспекте Дзержинского расследует Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что под землей мужчины проводили строительные работы. Без сознания их обнаружили вечером 26 июня. 

Из колодца спасатели извлекли троих человек без сознания. Двое из них умерли. Ещё один их коллега был доставлен в больницу. У него черепно-мозговая травма.

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске-1

Медики оценивают состояние пациента как среднетяжелое.

К этому времени сотрудники МЧС провели замеры воздуха в колодце. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено. Добавим, строительные работы проводила частная компания.

Следственный комитет расследует причины гибели рабочих в колодце в Минске-4

Кроме того, по факту гибели людей Департаментом государственной инспекции труда проводится специальное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, не обеспечивших соблюдение требований законодательства об охране труда. 

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске спасатели пришли на помощь оказавшимся вдали от мамы утятам
28 июня 2020 10:52

В Минске спасатели пришли на помощь оказавшимся вдали от мамы утятам

В Гомельском районе мужчина погиб в результате падения в колодец
28 июня 2020 08:48

В Гомельском районе мужчина погиб в результате падения в колодец

Спасённый из колодца на проспекте Дзержинского находится в состоянии средней степени тяжести
27 июня 2020 13:29

Спасённый из колодца на проспекте Дзержинского находится в состоянии средней степени тяжести