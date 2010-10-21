На месте убийства директора компании по продаже автомобилей остался нетронутый сейф

Накануне фирма совершила очередную сделку по продаже авто, и в сейфе компании в ночь убийства хранилась крупная сумма денег. Чтобы избежать неприятностей, директор лично остался охранять капитал.
Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося.
Татьяна Калинина, старший помощник прокурора Минской области:
Во дворе возле здания фирмы был обнаружен неповрежденный металлический сейф, принадлежащий директору компании, а также следы волочения трупа. Т.е. видимо пытались вынести сейф. Следовательно, есть основания предполагать, что убийство совершено из корысти