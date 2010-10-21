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На месте убийства директора компании по продаже автомобилей остался нетронутый сейф

21 октября 2010 19:30
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Крупная сумма денег стала мотивом убийства директора одной из столичных компаний, занимающейся продажей легковых автомобилей. 57-летний мужчина найден мертвым возле своего офиса недалеко от Минска.

Накануне фирма совершила очередную сделку по продаже авто, и в сейфе компании в ночь убийства хранилась крупная сумма денег. Чтобы избежать неприятностей, директор лично остался охранять капитал.

Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося.

Татьяна Калинина, старший помощник прокурора Минской области:
Во дворе возле здания фирмы был обнаружен неповрежденный металлический сейф, принадлежащий директору компании, а также следы волочения трупа. Т.е. видимо пытались вынести сейф. Следовательно, есть основания предполагать, что убийство совершено из корысти

# происшествия # Убийство

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