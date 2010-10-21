Пассажиры минского метрополитена были эвакуированы со станции «Площадь Якуба Коласа» из-за баллончика со слезоточивым газом

Экстренно покинуть станцию метро «Площадь Якуба Коласа» минчан накануне заставил едкий запах. По словам очевидцев, хулиганы шутки ради воспользовались баллончиком со слезоточивым газом прямо в вагоне.
На место происшествия выехали сотрудники милиции, МЧС и службы Мингаза. Никто не пострадал.
Александр Ластовский, начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
После принудительного проветривания станции сотрудниками Мингаза граждане были пущены в метрополитен, была восстановлена нормальная работоспособность станции.