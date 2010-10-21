Пассажиры минского метрополитена были эвакуированы со станции «Площадь Якуба Коласа» из-за баллончика со слезоточивым газом

Минутная шалость заставила пассажиров столичной подземки ждать поезда более получаса.

Экстренно покинуть станцию метро «Площадь Якуба Коласа» минчан накануне заставил едкий запах. По словам очевидцев, хулиганы шутки ради воспользовались баллончиком со слезоточивым газом прямо в вагоне.

На место происшествия выехали сотрудники милиции, МЧС и службы Мингаза. Никто не пострадал.

Александр Ластовский, начальник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

После принудительного проветривания станции сотрудниками Мингаза граждане были пущены в метрополитен, была восстановлена нормальная работоспособность станции.