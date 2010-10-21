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Пожар едва не уничтожил жилой дом в частном секторе по улице Богдановича в Минске

21 октября 2010 19:12
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Прибывшим спасателям удалось укротить огонь за полчаса.

Погорельцами стали три семьи, в одной из которых — маленький ребенок. Его вместе с мамой эвакуировали сотрудники МЧС. А женщину-инвалида из горящего дома вывели соседи еще до приезда пожарных.

По предварительной версии причина ЧП — короткое замыкание.

Александр Лапаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
В 10.30 поступило сообщение о загорании деревянного жилого дома по улице Богдановича, 152. К месту пожара были направлены наши подразделения — 4 автоцистерны и 1 подъемник. По прибытию наблюдалось горение в мансардном этаже.

Пожар по улице Боглановича в Минске

Пожар по улице Боглановича в Минске

Пожар по улице Боглановича в Минске

Пожар по улице Боглановича в Минске

Пожар по улице Боглановича в Минске

# происшествия # Фотофакт

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