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На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте

29 ноября 2017 19:39
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Новости Беларуси. Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в центре Минска. Авария произошла сегодня около 14.00 на Куйбышева, недалеко от оперного театра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте -1

По предварительной информации, мальчик оказался под колесами автомобиля, когда переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. 

На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте -3


 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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