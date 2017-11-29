На Куйбышева микроавтобус сбил 7-летнего мальчика: ребёнок переходил дорогу в неположенном месте

Новости Беларуси. Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в центре Минска. Авария произошла сегодня около 14.00 на Куйбышева, недалеко от оперного театра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Микроавтобус сбил семилетнего ребенка в центре Минска. Авария произошла сегодня около 14.00 на Куйбышева, недалеко от оперного театра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, мальчик оказался под колесами автомобиля, когда переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешехода доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.