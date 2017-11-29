В центре Минска микроавтобус сбил 7-летнего мальчика

Новости Беларуси. В Минске микроавтобус сбил 7-летнего мальчика.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Центрального района Минска, ДТП случилось 29 ноября днем на улице Куйбышева. Volkswagen Transporter сбил ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте не по пешеходному переходу.

Мальчика доставили в больницу. Ему поставили диагноз – черепно-мозговая травма, перелом бедра, сочетанные травмы.

Проводится проверка.