В Копыле на улице Вишневской горел жилой дом: хозяина нашли без сознания на полу веранды

Новости Беларуси. ЧП в Копыле. На улице Вишневый горел жилой дом. Специалисты МЧС спасли хозяина – мужчину 1956 года рождения. Он лежал без сознания, на полу веранды. Пострадавшего доставили в больницу. Огонь уничтожил кровать, постельные принадлежности. Стены в комнате – закопчены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Причина пожара устанавливается. Прассматривается версия – неосторожное обращение с огнём при курении. С начала года на территории Минской области по причине неосторожного обращения с огнём при курении произошло более 160 пожаров. Жертвами огня стали 62 человека, большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.