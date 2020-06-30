На Карастояновой водитель Opel не уступил дорогу Subaru

Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На перекрестке Карастояновой и Богдановича в Минске 21-летний водитель за рулем Opel не уступил дорогу водителю Subaru, двигавшемуся навстречу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь обошлось без пострадавших.
В Минске пьяный таксист выехал на встречку и врезался в Toyota (читайте здесь).