В Лепеле ночью горел продуктовый магазин

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 30 июня. Горел продуктовый магазин, который принадлежал филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном».

Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине.

В магазине в момент возгорания никого не было. Пострадавших нет.

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.