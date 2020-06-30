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В Лепеле ночью горел продуктовый магазин

30 июня 2020 11:49
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Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 30 июня. Горел продуктовый магазин, который принадлежал филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном».  

В Лепеле ночью горел продуктовый магазин-1

Фото: МЧС

В магазине в момент возгорания никого не было. Пострадавших нет.  

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.  

В Лепеле ночью горел продуктовый магазин-4

Фото: МЧС

Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.   

В середине июня в Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки (читать далее).       

# Пожар # происшествия

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