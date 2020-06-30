В Лепеле ночью горел продуктовый магазин

Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 30 июня. Горел продуктовый магазин, который принадлежал филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном».
Новости Беларуси. В Лепеле ликвидировали пожар в продуктовом магазине.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 30 июня. Горел продуктовый магазин, который принадлежал филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном».
Фото: МЧС
В магазине в момент возгорания никого не было. Пострадавших нет.
Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
Фото: МЧС
Проводится проверка. Устанавливается причина пожара.
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