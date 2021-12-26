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На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли

26 декабря 2021 13:49
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Новости Бларуси. В Беларуси из-за погодных условий складывается сложная дорожная обстановка на загородных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. На отдельных участках дорог возможна гололедица, образование переметов и снежной каши.

На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли-1

Только за последние сутки в авариях погибли семь человек, еще 15 травмированы, в том числе трое детей. От печальных последствий их спасли специальные автокресла.

На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли-4

Смертельное ДТП произошло 26 декабря в Гомельской области. На автодороге Туров – Лельчицы – Словечно столкнулись два большегруза. По предварительной информации, 56-летний водитель МАЗа выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение. В результате ДТП оба водителя погибли.

«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой – подробности здесь.

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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