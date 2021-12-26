На дороге в Гомельской области столкнулись большегрузы. Оба водителя погибли

Новости Бларуси. В Беларуси из-за погодных условий складывается сложная дорожная обстановка на загородных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. На отдельных участках дорог возможна гололедица, образование переметов и снежной каши.

Только за последние сутки в авариях погибли семь человек, еще 15 травмированы, в том числе трое детей. От печальных последствий их спасли специальные автокресла.