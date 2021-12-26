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«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой

26 декабря 2021 13:55
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Новости Бларуси. В Беларуси из-за погодных условий складывается сложная дорожная обстановка на загородных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. На отдельных участках дорог возможна гололедица, образование переметов и снежной каши.

«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой-1

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Мы видим, что сейчас грязные, заснеженные обочины. Возможен выход пешеходов на край проезжей части, поэтому водители должны быть особенно внимательными в темное время суток, двигаться с безопасной скоростью, понимать, что в случае появления по пути следования какого-то препятствия водитель должен суметь остановиться, поэтому скорость должна быть безопасной и выбираться, исходя из погодных, метеорологических условий.

«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой-4

Лилия Яцевич, инженер-диспетчер РУП «Минскавтодор-Центр»:
В эти дни наблюдается сложная ситуация на автодорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями – снег, ледяная крупа. Но в целом ситуация стабильная. Пескосолераспределительная и снегоочистительная техника работает в полном объеме.

«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой-7

Водителям Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования ремней безопасности. Благодаря им, согласно исследованиям, из десяти погибших в ДТП непристегнутых водителей и пассажиров восемь остались бы живы. Пешеходов в свою очередь просят не забывать о фликерах.

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# Правила дорожного движения # общество # Станислав Соловей # Лилия Яцевич # Фотофакт

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