«Возможен выход пешеходов на край проезжей части». ГАИ предупреждает об опасности на дорогах зимой

Новости Бларуси. В Беларуси из-за погодных условий складывается сложная дорожная обстановка на загородных трассах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ призывает водителей выбирать сдержанный стиль вождения. На отдельных участках дорог возможна гололедица, образование переметов и снежной каши.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Мы видим, что сейчас грязные, заснеженные обочины. Возможен выход пешеходов на край проезжей части, поэтому водители должны быть особенно внимательными в темное время суток, двигаться с безопасной скоростью, понимать, что в случае появления по пути следования какого-то препятствия водитель должен суметь остановиться, поэтому скорость должна быть безопасной и выбираться, исходя из погодных, метеорологических условий.

Лилия Яцевич, инженер-диспетчер РУП «Минскавтодор-Центр»:

В эти дни наблюдается сложная ситуация на автодорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями – снег, ледяная крупа. Но в целом ситуация стабильная. Пескосолераспределительная и снегоочистительная техника работает в полном объеме.