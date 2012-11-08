После выборов на США обрушился шторм «Нористер»

Новости США. США вслед за ураганом «Сэнди» пришел шторм «Нористер». Порывы ветра близ восточного побережья накануне достигали 104 километров в час, а высота волн – одного метра.

Снежный шторм в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси оставил без электричества более 22 тысяч жителей. Отменены около двух тысяч авиарейсов. Крупнейший мегаполис США - Большое Яблоко - встал в гигантских пробках. За сутки здесь выпало более трети месячной нормы осадков.

В магазинах снова очереди за продуктами первой необходимости и водой. Большим спросом пользуются фонари, свечи и спички. Жители начинают эвакуацию в безопасные места. Но многие остаются, опасаясь покидать свои дома из-за мародеров.

Напомним, ураган «Сэнди» унес более сотни жизней, его последствия устраняют до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.