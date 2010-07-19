На белорусских водоемах за аномально жаркую неделю утонули 145 человек

Половина из них — жертвы минувших выходных. Большинство героев печальной статистики находились в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, высокий градус сыграл коварную шутку и для любителей понырять. Тяжелые травмы позвоночника в Беларуси только в этот уик-энд получили девять человек.

В Республиканском научно-практическом центре эти выходные выдались по истине жаркими. В приемное отделение в неподвижном состоянии доставили ныряльщиков. Хотя и отдыхали люди на разных водоемах, диагноз у них один — травмы позвоночника.

Все ныряльщики прооперированы и сейчас в реанимации.

Аппараты помогают дышать, капельницы и дорогостоящие лекарства поддерживают жизнь. К примеру, содержание вот этих двух больных здесь обходится, как стационар всего терапевтического отделения. И даже при таком уходе чаще всего прогноз с таким диагнозом не очень благоприятный.

Анатолий Петренко, руководитель хирургического отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

Анатомическое повреждение спинного мозга влекут за собой стопроцентную инвалидность. Инвалидность 1-й группы - это те больные, которые нуждаются в постоянном уходе, в лучшем случае результат лечения при благоприятном раскладе — довести их реабилитацию до того, чтобы они могли ухаживать за собой и пользоваться коляской.

74 человека за два выходных дня утонули на водоемах республики. Причем четверо из них — дети, оставленные без присмотра родителей. Кстати, все трагические случаи произошли в местах, не оборудованных для купанья. Сюжет большинства драм банален. Компания, спиртное и «кто переплывет воду», и чаще там, где не знали броду.

Анатолий Голуб, председатель белорусского Общества спасания на водах:

Я считаю, что только жесткие меры по борьбе с пьянством могут остановить этот поток. Больше 70 процентов пошли ко дну люди, которые злоупотребляли спиртными напитками.

Эта неделя в Беларуси также пройдет, как в тропиках. Несколько дней оросит дождем, и снова — жара. Пляжи, водоемы бьют рейтинги по посещаемости. Отдохнуть у воды с бокалом холодного пива, а потом с разбега в воду. Безобидное развлечение для десятков разгоряченных молодых людей закончилось больничной койкой, а количество тех, кто так и не поднялся со дна, исчисляется сотнями.

Как знать, может и 270 утопленников нынешнего года остались бы живы, если бы практически каждый из них к градусу «за окном» не добавил градус алкоголя.