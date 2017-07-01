Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий
Новости Беларуси. Со стрельбой задержали белорусские пограничники контрабандистов сигарет. В результате спецоперации сорвана попытка переброса крупной партии.
4 легковых автомобиля были обнаружены в пограничной зоне,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 человек перевозили более 20 тысяч пачек табачных изделий.
Во время задержания двое из нарушителей пытались скрыться.
Сотрудникам пришлось применить оружие. В результате все участники незаконной деятельности были задержаны.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В настоящее время по данным фактам проводится дальнейшая проверка.
Действиям участников противоправной деятельности даётся правовая оценка.
Они будут квалифицированы в рамках административного или уголовного законодательства Республики Беларусь. По предварительной информации, автомобили злоумышленников будут конфискованы, а водители надолго лишены правоуправлениея транспортными средствами и заплатят крупные штрафы
Во время обыска по месту жительства организатора группы ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Кроме того, обнаружены тепловизоры, приборы ночного видения маски-балаклавы и камуфлированная одежда.