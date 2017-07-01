Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий

Новости Беларуси. Со стрельбой задержали белорусские пограничники контрабандистов сигарет. В результате спецоперации сорвана попытка переброса крупной партии. 4 легковых автомобиля были обнаружены в пограничной зоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек перевозили более 20 тысяч пачек табачных изделий.

Во время задержания двое из нарушителей пытались скрыться. Сотрудникам пришлось применить оружие. В результате все участники незаконной деятельности были задержаны.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В настоящее время по данным фактам проводится дальнейшая проверка.

Действиям участников противоправной деятельности даётся правовая оценка. Они будут квалифицированы в рамках административного или уголовного законодательства Республики Беларусь. По предварительной информации, автомобили злоумышленников будут конфискованы, а водители надолго лишены правоуправлениея транспортными средствами и заплатят крупные штрафы