Прямой эфир

Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий

01 июля 2017 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Со стрельбой задержали белорусские пограничники контрабандистов сигарет. В результате спецоперации сорвана попытка переброса крупной партии.

4 легковых автомобиля были обнаружены в пограничной зоне,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий-1

8 человек перевозили более 20 тысяч пачек табачных изделий.

Во время задержания двое из нарушителей пытались скрыться.

Сотрудникам пришлось применить оружие. В результате все участники незаконной деятельности были задержаны.

Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В настоящее время по данным фактам проводится дальнейшая проверка.

Действиям участников противоправной деятельности даётся правовая оценка.

Они будут квалифицированы в рамках административного или уголовного законодательства Республики Беларусь. По предварительной информации, автомобили злоумышленников будут конфискованы, а водители надолго лишены правоуправлениея транспортными средствами и заплатят крупные штрафы    

Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий-7

Во время обыска по месту жительства организатора группы ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя.  Кроме того, обнаружены тепловизоры, приборы ночного видения маски-балаклавы и камуфлированная одежда. 

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт # Антон Бычковский

Другие новости рубрики

Все новости
Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев
30 июня 2017 20:07

Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев

У нас там крыши поснимало, парники летели: очевидцы о грозе 29 июня
30 июня 2017 18:24

У нас там крыши поснимало, парники летели: очевидцы о грозе 29 июня

На руках могут быть наручники: 18-летний подозреваемый сбежал во время следственного эксперимента
30 июня 2017 15:40

На руках могут быть наручники: 18-летний подозреваемый сбежал во время следственного эксперимента