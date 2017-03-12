Мужчину, который нелегально возил в Россию молоко, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Новости Беларуси. Легкие деньги на белорусском молоке. В Гомельской области пресекли серую схему вывоза продукции молочных заводов в Россию. Злоумышленники через подставные фирмы покупали товар на предприятиях и вывозили в соседнюю страну.

Причем налоги одинаково не платили по обе стороны границы.

По задумке комбинаторов, в ответе должны были остаться «директора» липовых фирм, их набирали из дворников и грузчиков.

Андрей Журавлев, старший следователь управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

С момента регистрации на территории Гомеля трех коммерческих структур через их счета прошло около 6 миллиардов рублей. Поступления в бюджет налогов не было. По истечению отчетного срока налоговая заинтересовалась этими фирмами, стали вызывать руководителей организации, интересоваться их коммерческой деятельности.

Всего ущерб, нанесенный государству за полгода действия схемы, оценивается в 100 тысяч рублей.

Благодаря работе следователей и решению суда платить теперь будут не фиктивные директора, а сам автор криминального бизнеса.

Мужчина приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Судьбу его российского напарника решит российское правосудие сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.