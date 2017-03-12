Должна теперь 500 миллионов старыми: схема серого вывоза белорусской молочки в Россию

Новости Беларуси. Легкие деньги на белорусском молоке. В Гомельской области пресекли серую схему вывоза продукции белорусских молочных заводов в Россию. Злоумышленники через подставные фирмы покупали продукцию на предприятиях и вывозили в соседнюю страну, причем налоги одинаково не платили по обе стороны границы. По задумке комбинаторов, в ответе должны были остаться «директора» «липовых» фирм. Их набирали из дворников и грузчиков. Сумму неуплаченных налогов узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Добриян, СТВ:

Хозяин вот этого забора ближайшие 4 года проведет за забором чуть повыше. Это имущество нажито не самым честным путем. Мужчина совместно со своим российским партнером организовал преступную схему поставок в соседнюю страну белорусских сухого молоко и сливочного масла.

Ничего оригинального придумывать не стали. В Беларуси зарегистрировали три частные фирмы, деньги на их счета зачисляли через теневых дельцов и рассчитывались с белорусскими производителями. Дальше дело техники: в Россию товар ввозили по фиктивным документам и на месте реализовывали за наличный расчет.

Никакого бухгалтерского учета и налогов: только чистая прибыль. Андрей Журавлев, старший следователь управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

С момента регистрации на территории Гомеля трех коммерческих структур через их счета прошло более 6 миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Поступления в бюджет налогов не было. В связи с чем налоговая инспекция через определенное время, по окончании отчетного периода начала вызывать к себе руководителей организации, интересоваться их коммерческой деятельностью. Личности директоров, пришедших по повесткам в налоговую, специалистов, мягко сказать, удивили. И немудрено: компаниями, на миллиарды торгующими молоком, руководили грузчик и дворник. Головокружительную карьеру сделала и многодетная мама Марина.