Должна теперь 500 миллионов старыми: схема серого вывоза белорусской молочки в Россию
Новости Беларуси. Легкие деньги на белорусском молоке. В Гомельской области пресекли серую схему вывоза продукции белорусских молочных заводов в Россию. Злоумышленники через подставные фирмы покупали продукцию на предприятиях и вывозили в соседнюю страну, причем налоги одинаково не платили по обе стороны границы.
По задумке комбинаторов, в ответе должны были остаться «директора» «липовых» фирм. Их набирали из дворников и грузчиков.
Сумму неуплаченных налогов узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, СТВ:
Хозяин вот этого забора ближайшие 4 года проведет за забором чуть повыше. Это имущество нажито не самым честным путем. Мужчина совместно со своим российским партнером организовал преступную схему поставок в соседнюю страну белорусских сухого молоко и сливочного масла.
Ничего оригинального придумывать не стали. В Беларуси зарегистрировали три частные фирмы, деньги на их счета зачисляли через теневых дельцов и рассчитывались с белорусскими производителями. Дальше дело техники: в Россию товар ввозили по фиктивным документам и на месте реализовывали за наличный расчет.
Никакого бухгалтерского учета и налогов: только чистая прибыль.
Андрей Журавлев, старший следователь управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:
С момента регистрации на территории Гомеля трех коммерческих структур через их счета прошло более 6 миллиардов неденоминированных белорусских рублей. Поступления в бюджет налогов не было. В связи с чем налоговая инспекция через определенное время, по окончании отчетного периода начала вызывать к себе руководителей организации, интересоваться их коммерческой деятельностью.
Личности директоров, пришедших по повесткам в налоговую, специалистов, мягко сказать, удивили.
И немудрено: компаниями, на миллиарды торгующими молоком, руководили грузчик и дворник. Головокружительную карьеру сделала и многодетная мама Марина.
Марина Полякова, свидетель:
Я одна была с ребенком, работала дворником. Думаю, лишние деньги не помешают. Согласилась открыть фирму. Давала свой паспорт и расписывалась везде. Когда открыли фирму, я ни денег не увидела, ничего.
Пока через фирму Марины перекачивались миллиарды рублей, у горе-директора не было денег и на пакет молока для младшего ребенка.
А по решению экономического суда она обязана возместить государству невыплаченные налоги.
Марина Полякова, свидетель:
Я должна теперь 500 миллионов старыми.
Благодаря работе следователей и решению суда платить теперь будут не фиктивные директора, а сам автор криминального бизнеса.
Мужчина приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Судьбу его российского напарника решит российское же правосудие.