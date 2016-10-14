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Мужчина убил бывшую супругу и утопил тело в Вилейском водохранилище: погибшую обнаружили спустя 2,5 года

14 октября 2016 06:11
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Новости Беларуси. Следственный комитет озвучил детали жестокого убийства: мужчина расправился с бывшей супругой и утопил ее тело в Вилейском водохранилище. Труп неизвестной женщины был обнаружен в конце сентября этого года. Тело погибшей находилось в спортивной сумке и было найдено в 300 метрах от берега. Как оказалось, погибшая считалась пропавшей в течении нескольких лет.

Вскоре правоохранители вышли и на подозреваемого в совершении преступления. Они установили, что к убийству женщины причастен ее бывший муж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
На первоначальном этапе расследования установлено, что преступление было совершено в Минске, в начале мая 2013 года в гараже, который арендовал подозреваемый. С целью сокрытия следов преступления он вывез на автомобиле труп женщины в Вилейское водохранилище, где утопил.

# происшествия # Убийство # Татьяна Белоног

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